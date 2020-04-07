Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normal bir süreç yaşanmadığını belirtti.

Tedbirler kapsamında liglere ara verildiğini anımsatan Ağaoğlu, liglerin yeniden başlamasına ilişkin, "Burada ülke vatandaşlarının sağlığı söz konusu, sorumluluğu da devlette. Onun için her zaman söylediğim gibi bu işin kararını da devlet verir, biz uygularız. 'Haziran' der haziranda oynarız. 'Mayıs' der mayısta oynarız." diye konuştu.

Ligin geleceği için konuşmanın şu an için erken olduğunu ifade eden Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şu alınan tedbirler, vatandaşların çok büyük bölümünün tedbirlere göstermiş olduğu hassasiyet, sağlık çalışanlarının olağanüstü gayreti sanki haziran başında bir şekilde bu işe başlayabilecekmişiz gibi gösteriyor. Biz oyunculara mayıs başına kadar izin verdik. Mayıs başında antrenmanlara başlayacağız. Haziranda müsabakalara başlayacakmışız gibi bir planlama yaptık. Burada virüsün seyri, devletin alacağı karar önemli. Vatandaşın sağlığı, refahı devlette. Bu işin sorumluluğu da devlette. Devletin vereceği kararı bekleyeceğiz. Saygılı olup o kararı uygulayacağız."

Avrupa'nın önde gelen 5 büyük liginin alacağı kararların Süper Lig'i etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Ağaoğlu, "Bir anlamda 5 büyük ligin kararları emsal teşkil eder ama şu anda Türkiye'nin bu virüsle vermiş olduğu mücadele, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman başarılı. Biz onun için kendi kararımızı kendimiz verecekmişiz gibi gözüküyor." yanıtını verdi.

Sosa ve Novak müjdesi

Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sona erecek kaptan Jose Sosa ve Filip Novak konusunda bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Bu futbolcularla görüştüklerine işaret eden Ağaoğlu, "Sözleşme sonunda sadece bu ikisiyle konuşuyoruz. Onlarla zaten bir noktadayız. Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız. Böyle bir sürece denk geldi. Sürecin netleşmesini bekliyoruz. Bizim iki futbolcumuz var sözleşmesi biten. Kiralıklarla alakalı olarak sezon sonunda karar vereceğiz. Zaten Ndiaye, Sörloth var. Sörloth'un opsiyonu var ve bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Bu oyuncu konusunda da sorunumuz yok." diye konuştu.

Ekonomiye etkisi

Ağaoğlu, koronavirüsün dünyada önde gelen kulüplerinin ekonomisini de etkilediğini belirterek, "Bu süreci kısa sürede atlatırsak ekonomik olarak da o kadar az etkilenmiş oluruz." dedi.

Öncelikle bu sürecin atlatılması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Şu anda bana göre öncelikle yapılacak hesap kitap bu koronavirüs belasından en az sıkıntı ile en kısa sürede nasıl kurtulabileceğimiz. Bunun hesabını çok iyi yaparsak ileriye dönük ekonomik ve finansal hesaplarda da o kadar büyük artı sağlamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA