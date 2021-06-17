Trabzonspor, Koita'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'yı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'yı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili takımın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret,2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı