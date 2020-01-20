: Trabzonspor-Kasımpaşa maçı esnasında Quaresma İstanbul'da bir AVM'de görüldü

20.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:26

Bordo-Mavililerin gollerini Sosa, Nwakaeme (2) ve Sörloth (3) kaydetti. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de görüntülendi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Q7'nin bu görüntülerine bazı Kasımpaşalı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Portekizli oyuncu bu sezon İstanbul ekibiyle 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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