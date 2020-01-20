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Trabzonspor-Kasımpaşa maçı esnasında Quaresma İstanbul'da bir AVM'de görüldü

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'a 6-0'lık skorla farklı mağlup oldu. İstanbul ekibinin Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın maç sırasında ortaya çıkan görüntüleri ise tepki çekti.

20.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:26
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı esnasında Quaresma İstanbul'da bir AVM'de görüldü

Bordo-Mavililerin gollerini Sosa, Nwakaeme (2) ve Sörloth (3) kaydetti. 'da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde Sarıyer'de bir AVM'de görüntülendi.

TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Q7'nin bu görüntülerine bazı Kasımpaşalı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Portekizli oyuncu bu sezon İstanbul ekibiyle 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.


Haber Videosu

: Trabzonspor-Kasımpaşa maçı esnasında Quaresma İstanbul'da bir AVM'de görüldü
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