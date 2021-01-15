Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
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Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti

15.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:44

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Vitor Hugo, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon Xaiver, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwaekeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny Semedo ve Benik Afobe yer aldı.

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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