Trabzonspor idmanında gerginlik! Ünal Karaman fırça attı, Yusuf Yazıcı sitem etti
Trabzonspor'un dün yaptığı idmanda gerginlik yaşandı. Ünal Karaman, futbolculardan idmanı sonlandırmalarını istedi. Oyuncular şut çalışması yapınca, Karaman bu kez kaleci antrenörü Metin Aktaş'tan oyunculara top atmaması istedi. Bunun üstüne Yusuf Yazıcı, "Ekstra antrenman yapmazsak biz daha nasıl gelişeceğiz" diyerek tepki gösterdi.
Trabzonspor'un dün akşam gerçekleştirilen idmanında Teknik Direktör Ünal Karaman ile Yusuf Yazıcı arasında yaşanan gerginlik dikkatlerden kaçmadı.
Trabzonspor'un akşam çalışması tamamlandıktan sonra Yusuf Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu bazı genç futbolcu şut çalışması yaptı.
ÜNAL KARAMAN, FUTBOLCULARA FIRÇA ATTI
Yardımcı antrenörün yarın maçın bulunduğunu ve çalışmayı sonlandırmaları gerektiğini söylemesine rağmen oyuncular devam edince Teknik Direktör Ünal Karaman, bu kez futbolculara fırça attı. Kaleci antrenörü Metin Aktaş'tan şut çalışması yapan oyunculara top atmamasını isteyen Karaman, daha sonra sahadan ayrıldı.
YUSUF YAZICI SİTEM ETTİ
Bunun üzerine futbolcular çalışmayı sonlandırırken, Yusuf Yazıcı da bu duruma sitem ederek, "Ekstra antrenman yapmazsak biz daha nasıl gelişeceğiz" şeklinde tepkisini dile getirdi.
AĞAOĞLU VE KARAMAN BASIN BAYRAMINI KUTLADI
Bu arada Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Avusturya'da takımın kampını takip eden basın mensuplarının gününü kutlayarak çikolata ikramında bulundu. Ağaoğlu, antrenmanı izlemeye gelen taraftarlara da çikolata ikram etti.
Trabzonspor, yarın TSİ 20.00'de Almanya'nın Hofenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşı karşıya gelecek.