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Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

07.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:42
Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 22. dakikada Ekuban açarken, ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın 53. dakikasında Kayode ile eşitliği yakalayan Gaziantep FK, güçlü rakibinden bir puanı kaptı.

TRABZONSPOR'UN SON DAKİKADA GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Trabzonspor'un 90+2. dakikada Anthony Nwakaeme ile attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Souleymane Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

SUMUDİCA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica cezasından dolayı maçı tribünden takip etti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49 yaparken, Gaziantep FK ise puanını 32'ye yükseltti.


Haber Videosu

: Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı
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