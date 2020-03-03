Trabzonspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Max Kruse, Vedat Muriç
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ALIR MACICevap Yaz Yayından Kaldır
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Cokda tinnnn. Bir tarafda can mücadelesi diger tarafda teneke.Cevap Yaz Yayından Kaldır