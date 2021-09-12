Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: Şenol Güneş'in yüzünü görünce televizyonu kapatıyorum - Haberler Spor
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Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: Şenol Güneş'in yüzünü görünce televizyonu kapatıyorum

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bordo-Mavililer'in eski başkanı Sadri Şener, Şenol Güneş'in, "Maaş konusunu Sadri Şener bey çıkardı. Trabzon'da onunla konuştum. Dedim 'Sana borcum mu var?' Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar" ifadelerine yanıt verdi. Şener, "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Milli Takım'dan ayrılan Şenol Güneş'in Hürriyet'teki "Bunu Sadri Şener bey çıkardı. (Maaş konusu) Trabzon'da onunla konuştum. Dedim 'Sana borcum mu var?' Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar" ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

"BİR KEZ GÖRÜŞTÜM"

Fanatik'in aktardığı habere göre Sadri Şener, "Ayrıldıktan sonra onunla sadece bir kez görüştüm. O da Taylan Bilgel'in cenazesinde. Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum. Benimle böyle konuşmayı bırakın, konuşmak için bile randevu alması lazım" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: Şenol Güneş'in yüzünü görünce televizyonu kapatıyorum
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: Şenol Güneş'in yüzünü görünce televizyonu kapatıyorum - Haberler Spor
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