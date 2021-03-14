Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'a mağlup olan bordo-mavililer, böylece üst üste 2. kez puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Erzurumspor ile Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde her iki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekerken, son bölümlerdemücadele bir hayli hareketlendi. Gol sesi çıkmayınca iki taraf da birer puana razı oldu.

SON 4 MAÇTA 4 PUAN ALDILAR

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 27 yaparken kazanamama serisi 5 maça çıktı. Trabzonspor 52 puana ulaştı ve son 4 maçından 4 puan çıkarabildi.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.