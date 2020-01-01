: Trabzonspor'dan Talisca bombası!

01.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:10

Çin'de Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı.



Teknik direktör Ünal Karaman'la yolların sürpriz bir biçimde ayrılmasının ardından taraftarla arası açılan bordo mavili yönetim, durumu devre arası transfer döneminde yapacağı transferlerle düzeltmek istiyor.



4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi henüz açılmadan bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Stoke City'li Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıp orta sahasını güçlendiren Trabzonspor, Jose Sosa ve Badou Ndiaye'nin önünde yer alacak isim için flaş bir girişimde bulundu.



Asist Analiz'de yer alan habere göre; bordo mavili yönetim, bu iki ismin önünde Anderson Talisca'yı izlettirebilmek için menajer bazında girişimlere başladı.



TOPLANTI İÇİN TÜRKİYE'YE ÇAĞRILDI



Talisca'yı ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Trabzonspor yönetimi, oyuncunun menajeri Carlos Leite'yi detaylı bir toplantı yapıp şartları öğrenmek için Türkiye'ye çağırdığı öğrenildi.



YENİ YABANCI KURALI DÜŞÜNDÜRÜYOR



Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anderson Talisca'nın, Çin'de değişen yabancı kuralının ardından ülkeden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Çin Futbol Federasyonu, yeni yabancı kuralıyla birlikte kulüplere en fazla 3 milyon euro maaş ödeme hakkı tanıdı. Ancak bu kuralın, halihazırda Çin'de top koşturan yabancı futbolcuları devam eden sözleşmeleri süresince etkilemeyeceği, yeni sözleşme yaptıklarında yürürlüğe gireceği açıklandı. Çin ekibi GZ Evergrande ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca'nın, Benfica'dan kiralandığı dönem saha dışındaki hayatından oldukça memnun olduğu Türkiye'ye dönmek için yıllık maaşından feragat edip bu transferi düşünebileceği gelen haberler arasında.



LEITE'NIN PORTFÖYÜ GENİŞ



Talisca'nın menajerliğini yürüten Carlos Leite'nin Brezilya uyruklu oyunculardan oluşan portföyünde Douglas Luiz, Paulinho, Renato Augusto, Ayrton Lucas, Fagner, Meteus Vital, Cassio gibi isimlerin yanı sıra, bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Josef de Souza gibi isimler yer alıyor. Brezilyalı menajer, bir dönem Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetimiyle yaşadığı imza parası gerginliğiyle gündeme gelmişti. Benfica'ya Talisca'nın bonservis bedelini ödemeye hazır olan Beşiktaş yönetimi, Carlos Leite'nin istediği imza parası nedeniyle transferde geri adım atmıştı.



İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR



Beşiktaş'ta 2017/2018 yılları arasında top koşturan Anderson Talisca, çıktığı 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmış ve siyah beyazlıların üst üste 2 yıl kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.





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