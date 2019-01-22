Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın Kabrine Ziyaret
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı karşılaşma için Balıkesir'de bulunan Trabzonspor kafilesi, Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti.
Trabzonspor, Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Karadeniz ekibinin, Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık top mermilerini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren Onbaşı Seyit Çabuk'un Balıkesir'deki mezarına ziyarette bulunup, dua ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlumuz Haluk Şahin, yönetim kurulu danışmanımız Ali Kemal Denizci ve A takım kafilemizin katıldığı ziyarette, teknik direktörümüz Ünal Karaman, Seyit Onbaşı için anı defterine minnetlerini sunan taziye mesajı yazdı. Takımımız, ziyaretin ardından yarın oynanacak Balıkesirspor Baltok maçı için kampa girdi."
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
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ALLAH Rahmet eylesinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin nur içinde yatsınCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Vatanı kurtaran gerçek kahramanlar..,!Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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allah nur içinde yatsın kendine emekli aylıgı bile baglatmamış tam bir vatan evladıCevap Yaz 14 Yayından Kaldır