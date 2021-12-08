Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! Jean Evrard Kouassi resmi imzayı atıyor

Ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden lider Trabzonspor, 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi Türkiye'ye getirdi ve KAP açıklaması yaptı.

"GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"

Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.

AFRİKA KUPASI'NA GİDECEK

Ligin ikinci yarısında Trabzonspor forması giyecek Kouassi, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'na katılacak.

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