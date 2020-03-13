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Ahmet Çörekçi, Gaziantep, Spor

Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması!

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir.

13.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:32
Trabzonspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi açıklaması!

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:


"Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir"


Kaynak: Hürriyet

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