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Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray maçının yankıları devam ediyor. 1-1 biren maçın ardından günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden tartışmalı pozisyonlar için bu kez bordo mavililerden bir paylaşım geldi.

05.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:20
Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme:

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer, paylaşımında "Dersimiz , derdimiz futbol!!!" ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.

Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya attığı tokat anı canlandırılırken 'Ayşe bu kırmızı kart' ifadeleriyle kullanıldı.

Galatasaray'ın daha önce Sörloth'un golünde Marcao'ya faul olduğu şeklinde yaptığı paylaşıma da karşılık veren Trabzonspor 'Ayşe bu gol' ifadesini kullandı.


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: Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"
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HABER YORUMLARI (18)

  • POLAT:
    şike yaptığı kanıtlanan febeşlerde ünce kupanızı alın sonra adam diye dolaşın korkak takım
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  • KAĞAN SOYDAN:
    Tuzlaspor Pendikspor dan sonra tarihe geçti...Ama Galatasaray böyük takım 3-0 alır evinde tur atlar
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  • BELHANDA:
    hamsilerin elinden sanki şikeyle kupayı alan galatsaray allah aşkına bu hamsiler ile nasıl laf diyaloğuna giryorlar kaç kupaları var biri söylesin bi de galatsaryın karşılatırmak bile ayıp allahın hamsileri
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  • OPÇİNE İLAVE:
    OPÇİNBEY :D: SENDE BEYİN OLMADIĞI İÇİN BİLMİYOSUN TRABZONLULARDA GECE 12 DEN SORA DEĞİL GÜNDÜZ 12 DEN SONRA NORMAL ÜZERİNE ÇIKAR SEN VE SENİN GİBİ BEYİNSİZLER BUNU HEP YALNIŞ İFADE EDER. .
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  • EMRETA:
    siz kimin çocugusunuz acaba bellimi memleketiniz neresi, ? şişlimi mecidiyeköymü niye galatasaraylısın
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  • NASIL BİR KAFA O:
    artık hangi takımın fanatiğisin bilmiyorum ama, demek ki tuttuğun takımla ilgili sana bir vaadde bulunsalar tüm sülaleni vereceksin. değişik bir kafa yapısı senin ki de
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