Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray maçının yankıları devam ediyor. 1-1 biren maçın ardından günlerdir spor kamuoyunu meşgul eden tartışmalı pozisyonlar için bu kez bordo mavililerden bir paylaşım geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer, paylaşımında "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.
Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya attığı tokat anı canlandırılırken 'Ayşe bu kırmızı kart' ifadeleriyle kullanıldı.
Galatasaray'ın daha önce Sörloth'un golünde Marcao'ya faul olduğu şeklinde yaptığı paylaşıma da karşılık veren Trabzonspor 'Ayşe bu gol' ifadesini kullandı.
Haber Videosu: Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"
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şike yaptığı kanıtlanan febeşlerde ünce kupanızı alın sonra adam diye dolaşın korkak takımCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Trabzon halkı baştacımızdır. . ama bu göndermeyi 7enerbohça ya yapması lazımdı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tuzlaspor Pendikspor dan sonra tarihe geçti...Ama Galatasaray böyük takım 3-0 alır evinde tur atlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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hamsilerin elinden sanki şikeyle kupayı alan galatsaray allah aşkına bu hamsiler ile nasıl laf diyaloğuna giryorlar kaç kupaları var biri söylesin bi de galatsaryın karşılatırmak bile ayıp allahın hamsileriCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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OPÇİNBEY :D: SENDE BEYİN OLMADIĞI İÇİN BİLMİYOSUN TRABZONLULARDA GECE 12 DEN SORA DEĞİL GÜNDÜZ 12 DEN SONRA NORMAL ÜZERİNE ÇIKAR SEN VE SENİN GİBİ BEYİNSİZLER BUNU HEP YALNIŞ İFADE EDER. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KEŞKE TRABZONU FETHETMESELERDİ, PONTUS RUMCUKLAR, TRABZON RUSYAYA VERİLSİN.Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
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siz kimin çocugusunuz acaba bellimi memleketiniz neresi, ? şişlimi mecidiyeköymü niye galatasaraylısın1 Yayından Kaldır
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artık hangi takımın fanatiğisin bilmiyorum ama, demek ki tuttuğun takımla ilgili sana bir vaadde bulunsalar tüm sülaleni vereceksin. değişik bir kafa yapısı senin ki de1 Yayından Kaldır
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keşke annenin başı ağırsaydı1 Yayından Kaldır
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AYŞEDE BİRAZ ZEKA VARSA ANLAR ZATENCevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır