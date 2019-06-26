Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
Trabzonspor, Türk Hava Yolları'nın yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor'dan THY'nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı. Bordo-mavili ekibin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Eren Bülbül... O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız! Elbette ki sponsorumuz @TK_TR'nin yeni uçağının #AdıErenOlsun İlk uçuşunu da Eren'imizin ailesiyle birlikte Trabzon'dan yapsın #İyikiVarsınEren"
Kaynak: İHA
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