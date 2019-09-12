Trabzonspor'da Ekuban şoku! 1,5 ay yok

12.09.2019 09:16

Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor. Menisküs yırtığı tespit edilen Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür'ün ardından dünkü idmanda yapılan çift kale maçta Caleb Ekuban da sakatlandı. Ekuban ile Fernandes idmanda bir pozisyonda birbirlerine sert müdahale etti. İki oyuncu da acılar içinde yerde kaldı.

AVRUPA LİGİ'NDE ŞOV YAPMIŞTI

İdman sahasından sekerek ayrılan Fernandes'in durumu henüz netlik kazanmazken, Ganalı forvetin ise yapılan kontrollerin ardından sol ayak 5. parmak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. 25 yaşındaki oyuncunun 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Ekuban bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta 4 gol ve 1 asist, Süper Lig'de ise 3 maçta 1 gol kaydetme başarısı göstermişti.

ABDÜLKADİR AMELİYAT İÇİN ALMANYA'YA GİTTİ

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, sol dizinden menisküs ameliyatı olmak için Almanya'ya gitti. Berlin'de bugün milli takım doktoru Ufuk Şentürk'ün ameliyat edeceği Abdülkadir, tedavi için bir süre Almanya'da kalacak. Genç yıldızın tekrar yeşil sahalarda boy göstereceği tarih ise operasyonun ardından netlik kazanacak.