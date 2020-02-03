Trabzonspor, borsada da kazandırdı
Trabzonspor hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe'den alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başlarken saat 11.00 itibarıyla yüzde 8,46 primle 2,95 lira seviyelerinden işlem görüyor.
03.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:28
Trabzonspor hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe'den alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başlarken saat 11.00 itibarıyla yüzde 8,46 primle 2,95 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com