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Trabzonspor, borsada da kazandırdı

Trabzonspor hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe'den alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başlarken saat 11.00 itibarıyla yüzde 8,46 primle 2,95 lira seviyelerinden işlem görüyor.

03.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:28
Trabzonspor, borsada da kazandırdı

Trabzonspor hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de 'den alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başlarken saat 11.00 itibarıyla yüzde 8,46 primle 2,95 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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