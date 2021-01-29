Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Alanyasporlu Bakasetas ile ilgileniyoruz
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Alanyasporlu Bakasetas ile ilgileniyoruz

29.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:59
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Alanyasporlu Bakasetas ile ilgileniyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yunan basınına yaptığı açıklamada Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile ilgilendiklerini söyledi.

Yunan Gazzetta haber sitesine bir demeç veren Ağaoğlu transfer konusundaki girişimlerini doğruladı.

Süper Lig'e damga vuran isimler arasında yer alan Yunan orta saha oyuncusu için Ağaoğlu "Bakasetas ile ilgileniyoruz ve bu ilgimizi ortaya koyduk. Ancak şu an için henüz anlaşma sağlanmadı" diye konuştu.

3 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Gazzetta'nın haberinde Alanyaspor'un bordo-mavili ekipten bu transfer için 3 milyon euro bonservis talep ettiği, Trabzonspor'un 2 milyon eurodan biraz fazlasını önerdiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtilerek "Trabzonspor Bakasetas'ı kadrosuna katmaya çok yakın" denildi.

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