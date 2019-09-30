Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Basel maçı ile Avrupa Ligi'ndeki grupta ikinci maçına çıkacak. Haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapatan bordo mavililerde moraller yüksek. Rakibi Basel de ligdeki son maçlarını farklı bir şekilde kazandı. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi C grubunda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, ikinci maçta Basel'i konuk ediyor. İlk maçta Getafe deplasmanından mağlup dönen bordo mavililer, İsviçre ekibini saha avantajı ile yenerek üç puanı hedefliyor. Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları haberimizde.
TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi C grubunda Trabzonspor, Basel'i konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3 Ekim Perşembe günü oynanacak Trabzonspor - Basel maçının başlama saati 22.00. Maç, beIN Sports portalından canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN 131. AVRUPA LİGİ MAÇI
Ülkemizi Avrupa Ligi C grubunda temsil eden Trabzonspor, bu ligdeki 131. maçına çıkıyor. Geride kalan 130 maçta bordo mavililer, 50 galibiyet, 47 yenilgi ve 33 beraberlik aldı. Son oynadığı maçta Trabzonspor, Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.