Trabzonspor, Alanyasporlu Bakasetas için toplam 7 milyon 350 bin euro ödeyecek
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Trabzonspor, Alanyasporlu Bakasetas için toplam 7 milyon 350 bin euro ödeyecek

30.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:32

Trabzonspor, 3,5 yıllık sozleşme imzaladığı Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın maliyetini açıkladı. Buna göre bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Oyuncuya ise toplam 4 milyon 350 bin euro ödenecek.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın maliyetini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor bu transfer için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Oyuncunun sonraki satışından elde edilecek karınyüzde 20'si de Alanyaspor'a ödenecek.

Bordo-mavili kulüp 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Yunan futbolcuya bu sezon için 600 bin euro ödeyecek. Oyuncu gelecek sezondan itibaren yıllık 1,25 milyon euro kazanacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 12 MİLYON EURO

Trabzonspor, Bakasetas'ın serbest kalma bedelini ise 12 milyon euro olduğunu duyurdu.

Trabzonspor, Alanyasporlu Bakasetas için toplam 7 milyon 350 bin euro ödeyecek
Haber Yorumları (1)
SEMİH: Dudak mı ucuklatıyor !! Mesut Özil transferin de maliyetlerinde sesiniz cıkmıyor ama. .
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