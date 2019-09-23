Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

23.09.2019 14:25
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor genç oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 4 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu ile son 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık mukavele yapıldı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

YILLIK ÜCRETİ

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,

2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,

2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,

2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,

2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir" denildi.

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YORUMLAR (3)

  • BJK''Lİ:
    Beşiktaş, bu çocukla aynı yaştaki topcularına aylık 5 bin lira veriyor, gençler Fikretin anasına avradına sövüyor! Almanya''Dan genç getiriyorlar 20 Bin Euro veriyorlar, Türkiye''deki aynı yaştaki çocuk belediye otobüsüyle gidip geliyor. Örnek vermek gerekirse Sedat Şahintürk, Eslem, Fatih Aksoy otobüsle gidip gelirken onlarla aynı takımda U21''De oynayan yurtdışından getirdikleri Oğuzhan Aydoğan lüx arabasıyla gidiyordu evine. Bu o gençlerin anasına sövmektir.
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  • VATANDAŞ:
    abdulkadir 24 yaşında arkadaşım. 16 değil. ayrıca euro cinsi para birimi ile 450 bin bile yapmaz aldığı para. aynı kalitede adam alın bakalım bjk ye ne kadar veriyorsunuz. . .
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  • YABANCİ ELLER:
    Yemin olsun yabanci futbolculara verilen paralara bakarsan bu cocuk bedava oynuyor ornekmi su ingiltereden liverpoldan gelen topcu yanilmiyorsam yillik 20 milyon liranin ustunde aliyor. . . . .
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