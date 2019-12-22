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Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon Euro

Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille Kulübü'ne16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon Euro daha kazandı.

22.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:42
Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon Euro

, sezon başında 'nın  Lille Kulübü'ne16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği 'dan 1 milyon Euro daha kazandı.

İki kulüp arasında yapılan anlaşamaya göre milli futbolcunun 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi, bordo mavili kulübe 1 milyon Euro daha ödeme yapacaktı.Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında ise Lille deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı 39'uncu dakikada oyuna girerken Trabzonspor'a da 1 milyon Euro kazandırmış oldu. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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