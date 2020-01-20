Trabzonspor, Chelsea'nin yardımcı antrenörü Eddie Newton ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard'ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir görevi devralırken, bordo-mavili yönetim teknik ekibi güçlendirme noktasında da çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Yardımcı antrenörlük görevi için yabancı bir teknik adam düşünüyoruz" açıklamasının ardından çalışmalara da hız verilirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Lampard'ın yardımcısı olarak görev yapan Eddie Newton'ın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
İKİNCİ YARDIMCI OLACAK
48 yaşındaki İngiliz teknik adamın bu hafta Trabzon'a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi. Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından pro lisansı da bulunan Eddie Newton'un teknik ekipte Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde teknik heyete katılan Muzaffer Bilazer'in ise birinci yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği de bildirildi.
Haber Videosu: Trabzonspor, Chelsea'nin yardımcı antrenörü Eddie Newton ile prensipte anlaştı
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Ikinci Comalli vakasina hazir olun. Yabanci olarak kimi getirirseniz getirin. Bizim yöneticiler futboldan anlamadiklari icin geleceklerin basarili olma olasiligi sifir.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bizim şuan ki yöneticilerimiz futboldan da paradan da iyi anlıyor, Comolli veya onun getirildiği takım zerre kadar umrumuz da değil, fenerin kalecisi kim deseniz inanın bilmiyorum öğrenmek için internette aramada yapacak değiliz.Yayından Kaldır
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Yine kim kızdırdı lan büyük başkanımızı,estiriyor yine alt yapımız "chelsea"den:))zaten söylemişti açıklamasında yardımcı yabancı hoca gelecek diye,ha bu arada TRABZONSPOR sırtını chelsea ye dayamış diye açıklama yapar bazı ezikler:)) ulan dar ağacında olsak bile tek eğlence değişmedi yineCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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başkan işi biliyor yakışır TrabzonsporaCevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır