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Trabzonspor 9 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu!

Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 44'e yükselten Trabzonspor, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna yükseldi.

16.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:18
Trabzonspor 9 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu!

Süper Lig'in 22. haftasında , 'u konuk etti. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleden bordo-mavili ekip 2-1 galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Trabzonspor'un gollerini Sörloth ve Caner Osmanpaşa kendi kalesine atarken, Sivasspor'un golü Yatabare'den geldi.

298 HAFTA SONRA LİDER

Bu sonuçla Trabzonspor, 2010/2011 sezonunun 29. haftasından bu yana 298 hafta sonra Süper Lig'de ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

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