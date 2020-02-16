Trabzonspor 9 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu!

16.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:18

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleden bordo-mavili ekip 2-1 galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Trabzonspor'un gollerini Sörloth ve Caner Osmanpaşa kendi kalesine atarken, Sivasspor'un golü Yatabare'den geldi.

298 HAFTA SONRA LİDER

Bu sonuçla Trabzonspor, 2010/2011 sezonunun 29. haftasından bu yana 298 hafta sonra Süper Lig'de ilk kez bir haftayı lider tamamladı.