Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

19.10.2019 19:45

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-1 yenerek 284 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de puanını 15'e çıkartarak birinciliğe yükseldi.

Bordo mavililer, en son 2010-11 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, zirvede olma şansı bulmazken, bu hasretine 9 sezon üzerine sonra son verdi.

STURRIDGE İLK GOLÜNÜ ATTI

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta 9. dakikada Daniel Sturridge'in golüyle öne geçti. Yıldız oyuncu Süper Lig'de ilk golünü atarken, 14. dakikada kendi attığı golde pası veren Alexander Sörloth'un golünde bu kez asist yaptı.

Trabzonspor'un dünya yıldızı futbolcusu Daniel Sturridge, Gaziantep FK karşısında attığı gol sonrası meşhur sevincini yaptı.

Kaynak: İHA