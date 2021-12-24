Trabzon Büyükşehir Belediyesi güreş şampiyonasında ikincilik elde etti

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Mehtap Gültekin, Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 22-23 Aralık tarihlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen müsabakaya 30 kulüpten 220 sporcunun katıldığı belirtildi.

Müsabakada, Gültekin'in 76 kiloda Türkiye şampiyonu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"59 kiloda Elmas Çelik, 55 kiloda Sinem Köroğlu ikinciliği elde ettiler. 57 kiloda Özge Fındıkçı, 53 kiloda Semanur Kanlı ve 62 kiloda Ebru Yılmaz ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediyespor takım halinde ise Türkiye ikincisi oldu. Antrenör Adem Enez de şampiyonanın en centilmen antrenörü seçildi."

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

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