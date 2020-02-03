Trabzon Valiliği'nden Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt

03.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:33

Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve stadyumdan havaalanına giden takım otobüsüne bir araçtan silah gösterildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Kaynak: DHA