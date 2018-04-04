Trabzon, Teknolojik Üretim Üssü Haline Gelecek"

MELTEM YILMAZ - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'u, özellikle üniversite altyapısını kullanmak suretiyle yüksek teknolojik ürünlerin üretim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTSO olarak Trabzon'un teknolojik yönden gelişimiyle ilgili geleceğe dönük yapılan çalışmaların yaklaşık 7 yıldır devam ettiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarda "İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi" ile "Endüstri ve Yatırım Adası"nın ön plana çıktığını vurgulayan Hacısalihoğlu, bugüne kadar yapılan uygulamalarda birinci kısım olarak İnovasyon ve Tasarım Merkezi'nin tamamlandığını söyledi.

İkinci altyapı olarak Teknokent'te yaklaşık bir yıl içinde tamamlanacak İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, üçüncü ayağın da artık kanunu çıkan, üretim reform paketi içinde olan Yeşil Endüstri Bölgesi olduğunu dile getirdi.

"Trabzon'u geleceğe hazırlayacak çok önemli bir proje"

Hacısalihoğlu, Yeşil Endüstri Bölgesi'nin önemine dikkati çekerek, "Yeşil Endüstri Bölgesi bildiğiniz gibi TTSO'nun takip ettiği, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın kontrolünde devam eden bir proje. Bu proje gerçekten Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Türkiye'nin ilk Yeşil Endüstri Bölgesi, orta ve yüksek teknolojik üretim yapabilecek bir bölge. Buna hepimiz büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşil Endüstri Bölgesini, Trabzon'u geleceğe hazırlayacak çok önemli bir proje olarak gördüklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon deniz kenarında bir şehir olması nedeniyle ürünlerini dünyanın her tarafına çok düşük lojistik maliyetle satabilecek bir merkez konumuna gelecek. Bu merkezde yaklaşık 7 bin civarında iş gücü sağlanacak. Buna bağlı olarak da hedefimiz 15 milyar dolarlık bir ihracat. Bu sadece 2 rakamla kalmayacak. Özellikle sürdürülebilir şekilde yapılan yatırımların, yaklaşık 4 milyar dolar civarında özel sektör ve kamu yatırımdan bahsediyoruz. Sürdürülebilir şekilde her yıl ekonomiye katkı sağlanacak."

"Hızlı büyümenin önünü açacak olan yatırım adasıdır"

Hacısalihoğlu, merkezin uluslararası standartlarda olacağına işaret ederek, "Yüksek teknolojik ürünlerin üretilememesi ve bundaki payımızın dünya standartlarında düşük olmasından yola çıkarak, amacımız Trabzon'u özellikle üniversite altyapısını kullanmak suretiyle yüksek teknolojik ürünlerin üretimi merkezi haline getirmek olacaktır." diye konuştu.

Bütün çalışmaların bu doğrultuda devam ettiğini kaydeden Hacısalihoğlu, başlatmış oldukları İnovasyon ve Tasarım Merkezi, İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi ve yatırım adasıyla bütün bu döngünün tamamlanmak üzere olduğunu, projeler tamamlandığı takdirde Trabzon'un tam bir teknolojik üretim üssü haline geleceğini söyledi.

Hacısalihoğlu, başlatmış oldukları yatırımların devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hızlı büyümenin önünü açacak olan yatırım adasıdır. Yatırım adası için 3 bin dönüme yakın arazide orta ve yüksek teknoloji konusunda yatırım yapacak yerli ve yabancı firmaların bizlere müracaat etmesini bekliyoruz. TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi'nde orta ve yüksek teknolojik ürün üretimi için özel sektör proje başvurularını bize iletmeye başladı. Tüm özel sektör yatırımcılarını bu gelecek vadeden projede yer almaya davet ediyoruz."