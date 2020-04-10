Trabzon iş dünyasının talepleri TOBB ve bakanlıklara iletiliyor
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oda ve borsa başkanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıya katıldı.
10.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:52
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oda ve borsa başkanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıya katıldı.
Kaynak: Dunya.com