Trabzon iş dünyasının talepleri TOBB ve bakanlıklara iletiliyor Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oda ve borsa başkanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıya katıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oda ve borsa başkanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıya katıldı. Kaynak: Dunya.com