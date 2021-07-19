Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcuları atletizm festivalinde 2 altın 1 gümüş madalya kazandı
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Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcuları atletizm festivalinde 2 altın 1 gümüş madalya kazandı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcuları atletizm festivalinde 2 altın 1 gümüş madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TRABZON (İHA) – Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Grup Bölge Finali'nde 14 şehirden gelen sporcular Trabzon'da yarıştı.

TRABZON (İHA) – Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Grup Bölge Finali'nde 14 şehirden gelen sporcular Trabzon'da yarıştı.

Türkiye atletizminin önemli figürlerinden Naili Moran'ın adını taşıyan altyapı yarışması, Naili Moran 16 Yaş Altı Atletizm Festivali, Trabzon'un ev sahipliğinde Söğütlü Atletizm Sahası'nda yapıldı. 14 şehirden gelen başarılı sporcuların yarıştığı şampiyonada, Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcuları 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonada, Trabzon Büyükşehir Belediyespor altyapısından Beyzanur Yıldırım, 12 Yaş Kızlar Kategorisinde 60 metre koşuda 09.04'lük derecesi birinci, 1500 metrelik koşuda 5: 46.81'lik derecesi ile birinci ve uzun atlamada 3.86'lık derecesi ile ikinci gelerek toplamda 199 puan toplayarak altın madalya kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un bir diğer sporcularından Mehmet Yasin Baytar ve Seyit Efe Kılıç ise 13 Yaş Erkekler kategorisinde yarıştılar. Mehmet Yasin Baytar 60 metre yarışında 08.08'lik derecesi ile birinci, Seyit Efe Kılıç ise 08.10'luk derecesi ile finiş çizgisini ikinci sırada tamamladı. Daha sonra yapılan uzun atlama yarışında, Seyit Efe Kılıç 4.68'lik ortalama ile birinci, Mehmet Yasin Baytar 4.59'luk ortalama ile ikinci oldu. Son olarak gerçekleştirilen fırlatma topu yarışında 53.02'lik ortalama ile ikinci, Seyit Efe Kılıç ise 52.48'lik ortalama ile üçüncü oldu. Genel Klasmanda Mehmet Yasin Baytar ve Seyit Efe Kılıç 257 puan toplamayı başardı. Puanların eşit olmasına rağmen iki farklı kategoride birincilik elde eden Mehmet Yasin Baytar, 13 Yaş Erkekler kategorisinde altın madalya, Seyit Efe Kılıç ise gümüş madalya kazanan isimler oldular.

Başkan Zorluoğlu tebrik etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şampiyonadaki tüm sporcuları tebrik ederek, "Seçimden önce de sonra da dile getirdiğimiz üzere, Büyükşehir Belediyesi olarak spor kenti Trabzon'da spora ve sporculara ayrı bir ehemmiyet vermekteyiz. Bu doğrultuda Trabzon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 14 şehirden gelen başarılı sporcular arasında dereceye giren Büyükşehir Belediyespor'a bağlı sporcularımızı kutluyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki yıllarda gerek bireysel gerekse de salon sporlarında çok sayıda şampiyonluklar elde edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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