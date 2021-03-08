TRA coin nedir? Trabzonspor Fan Token yorum ve grafiği

TARAFTAR TOKENİ NEDİR?

Tokenler genellikle sahiplik ve hatta üyelik kanıtı temsil edebilen varlıklardır. Tokenler halihazırda çok çeşitli amaçlar için kullanıldığından, en yaygın olanı şu anda Ethereum ve bunların ERC standart tokenleri olan tokenleri desteklemek için yerel niyetle birçok özel blok zinciri geliştirildi. Socios.com, kullanıcıların kulübe özel Taraftar tokenleri alarak destekledikleri kulüpleri etkilemek için oy hakkı elde ettikleri, esas olarak futbol (futbol) taraftarları için bir uygulamadır.

Fan tokenları nasıl çalışır?

Chiliz ($ CHZ) , Ethereum blok zincirinde chiliZ ve Socios.com platformu için dijital para birimi olarak hizmet veren bir ERC20 yardımcı program belirtecidir. Platformlarını başlatırken, diğer spor blockchain girişimlerinin yanı sıra, yeni bir token kategorisi ortaya çıktı: Taraftar Token. Socios.com platformuna girdikten sonra, henüz açıklanmayan kulüp ortakları, Taraftar Token Teklifi (FTO) adı verilen bir şeye ev sahipliği yapar. Taraftarlar, Taraftar Tokenları elde etmek için bir kripto para borsası yoluyla $ CHZ satın almalıdır . Bir takıma veya kulübe özgü olan bu belirteçler, şifreli bir oylama defterine ve üyelik hakları sahipliğine erişim sağlayan sonlu, dijital bir varlıktır.

Trabzonsportokeni hakkında

Türk futbol tarihinin en süslü kulüplerinden biri olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu 6 Süper Lig şampiyonluğu ile ikinci sırada tamamladı. Trabzonlu kulüp ayrıca Türkiye Kupası'nı 9 kez, Türkiye Süper Kupası'nı da 8 kez kazandı.