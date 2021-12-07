TPFD Başkanı Saffet Akyüz, eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Als MNH Derneği Başkanı olan eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti.

Gökçek'in Ataköy'de evinde gerçekleşen ziyarette Akyüz, İsmail Gökçek ve eşi Adalet Gökçek ile sohbet etti.

Ziyarette konuşan Adalet Gökçek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının derneği de çok olumsuz etkilediğini belirterek, "Pandemiden dolayı derneğimizin gelirleri çok azaldı. Şu anda dernek olarak çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu konuda duyarlı insanların desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorunları bulunan eski futbolcularla daha fazla temas halinde olacaklarını aktaran Saffet Akyüz ise "İsmail ağabey bizim kurucu üyemiz. TPFD olarak bundan sonraki süreçte sizinle daha fazla temas kuracağız. Rahmetli Sedat ağabey (Sedat Balkanlı) ve İlyas Tüfekçi ağabeyimiz var. İnşallah İlyas ağabeyi de ziyarete gideceğiz. Koronavirüs nedeniyle İsmail ağabeyin durumu da hassas olduğu için çok temas kuramıyoruz. Bundan sonraki süreçte TPFD olarak sizlere destek olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Akyüz, "ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek ile Trabzonspor ve İstanbulspor'da beraber oynadım. Gerçek bir profesyoneldi. Ziyaretine gelerek sorunları olup olmadığını sorduk. TPFD olarak biz de bu sorunların giderilmesine nasıl katkı sağlayabileceğimizi konuştuk. En kısa sürede İlyas Tüfekçi ağabeyimizi de ziyaret edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.