Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
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Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

05.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:13
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

Amasya'da yaşayan oto elektrik ustası Bahattin Şahin, adeta toz kondurmayıp gözü gibi baktığı 1975 model "Murat 124" otomobilini 100 bin liraya satıyor.

Amasya Küçük Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamirhanesi işleten Bahattin Şahin, anahtarsız çalıştırma, merkezi kilit, otomatik cam, geri görüş ve çeşitli sistemlerle donatıp tüm parçalarını elden geçirdiği 20 yıldır kullandığı klasik aracına bir otomobil fiyatı kadar masraf yaptığını anlatarak tamirhane yerine daha güzel bir ortamda sergilenmesini istediği için 100 bin liraya satışa çıkardı.

CEM YILMAZ'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın da menajerinin kendilerini arayıp bir projede kullanmayı düşündükleri otomobil hakkında bilgi edindiğini de belirten 61 yaşındaki Şahin, "Merzifon'daki Murat 124'ü gelip görmüştü. Buyursun gelsin benim arabamı da görsün" dedi.

KIŞIN DİNLENDİRİYOR

Katıldığı yarışmalarda da dikkat çeken otomobilinin kullanımına çok özen gösteren Şahin, "Otomobilime yazın biniyorum. Kışın da havalar soğumaya başladığında içerip alarak çadırını çekip nisana, mayısa kadar dinlendiriyorum" diye konuştu.

İşte Bahattin Şahin'in gözü gibi baktığı o otomobil;

Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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