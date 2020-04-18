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Francesco Totti, Roma, Spor

Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk

Roma'nın efsane futbolcularından Francesco Totti, eşinin evlerine aldıkları kedi yüzünden evliliğini bir dönem sarsıldığını itiraf etti.

18.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:10
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'den 'Kedi' itirafı geldi. Totti, eşi Ilary Blasi'nin, Donna Paola ismini verdiği kedisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi.

"KEDİ AYRILMAMIZA NEDEN OLACAKTI"

Totti, "Eşim tüysüz bir kedi aldı ve ona Donna Paola adını verdi. Geceleri yatağımdan çıkmıyordu. Çok sevecen bir kediydi ama neredeyse eşimle ayrılmamıza neden olacaktı. Eşimle kedi yüzünden günlerce konuşmadım. Ama sonra kediye de aşık oldum" ifadelerini kullandı.

Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk

Kaynak: İHA

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