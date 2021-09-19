Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, hayatını kaybetti
İngiliz devi Tottenham'da 379 maçta 266 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olan Jimmy Greaves, hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Greaves, bir süredir hastaydı. Greaves'i 341 maçta 223 gol atan Harry Kane takip ediyor.
Tottenham'ın tarihindeki en golcü ismi, eski efsane futbolcu Jimmy Greaves, 81 yaşında hayatını kaybetti.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMIŞTI
Londra ekibinde 379 maçta 266 gol atan Greaves, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymişti.
KANE PEŞİNDE
Efsane Greaves'in en yakın takipçisi Harry Kane, 341 maçta 223 gol kaydetti. En golcü ikiliden ise geriye bu fotoğraf kaldı.
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