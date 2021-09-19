Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, hayatını kaybetti

Tottenham'ın tarihindeki en golcü ismi, eski efsane futbolcu Jimmy Greaves, 81 yaşında hayatını kaybetti.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMIŞTI

Londra ekibinde 379 maçta 266 gol atan Greaves, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymişti.

KANE PEŞİNDE

Efsane Greaves'in en yakın takipçisi Harry Kane, 341 maçta 223 gol kaydetti. En golcü ikiliden ise geriye bu fotoğraf kaldı.

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