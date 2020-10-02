Tottenham, Maccabi Haifa'yı 7-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tottenham, Maccabi Haifa'yı 7-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

02.10.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:09

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu maçları tamamlandı. Gecenin en gollü maçında Tottenham, sahasında konuk ettiği Maccabi Haifa'yı farklı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Harry Kane, attığı üç golle yıldızlaştı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu oynanan 21 maçla sona erdi. Geceye damga vuran maçta Tottenham, sahasında oynadığı maçta Maccabi Haifa'ya gol yağdırdı. Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'in üç gol attığı karşılaşma, 7-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Maça çok hızlı başlayan Tottenham, henüz 2. dakikada Harry Kane ile öne geçmeyi başardı. 17. dakikada Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery ile beraberliği yakalayan Maccabi Haifa, daha sonra savunmaya kapanmanın faturasını ağır ödedi. 20. dakika Lucas Moura, 36 ve 39. dakikalarda Giovani Lo Celso ile goller bulan Tottenham, ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

KANE HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarıda Nikita Vadymovych Rukavytsya ile farkı ikiye indiren ve az da olsa umutlanan Maccabi Haifa'nın sevinci fazla uzun sürmedi. 56. dakikada Harry Kane, yeniden sahneye çıkarak penaltıdan attığı golle farkı yeniden üçe çıkarmayı başardı. Harry Kane, 74. dakikada ağları bir kez daha havalandırarak hat-trick yaptı. 90+1. dakikada Dele Alli'nin penaltıdan attığı gol, skoru belirledi.

İsrail temsilcisini farklı geçen Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılmayı başardı.

Tottenham, Maccabi Haifa'yı 7-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Charles Michel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Mert Fırat Halil Sezai Özlem Yıldız
Spor Ryan Babel Gökhan Töre Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki Vincent Aboubakar
Daha Fazla Uefa Türk Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tottenham, Maccabi Haifa'yı 7-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 10:09:35. #1.15#
title