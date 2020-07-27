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Tottenham Hotspurs Oyuncuları Jan Vertonghen'e Veda Etti

Tottenham Hotspurs oyuncuları Harry Kane, Dele Alli, Hugo Lloris, Hary Wınks ve Heung-min Son, takım arkadaşları ve kaptanları Jan Vertonghen'in takıma veda etmesinin ardından hislerini paylaştı. Belçikalı savunma oyuncusu 2019-20 sezonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

27.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:37

Tottenham Hotspurs oyuncuları Harry Kane, Dele Alli, Hugo Lloris, Hary Wınks ve Heung-min Son, takım arkadaşları ve kaptanları Jan Vertonghen'in takıma veda etmesinin ardından hislerini paylaştı. Belçikalı savunma oyuncusu 2019-20 sezonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Tottenham Hotspurs Oyuncuları Jan Vertonghen'e Veda Etti

Kaynak: Dugout

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