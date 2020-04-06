Tottenham Hotspur, Swansea City Karşısında Geriden Gelerek Kazanıyor
Nisan 2017'de oynanan Premier Lig mücadelesinde Tottenham Hotspur, geri düştüğü maçta Dele Alli, Heung-Min Son ve Christian Eriksen'in maçın son dakikalarında attığı gollerle muhteşem bir geri dönüş yaparak maçı kazanıyor.
06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
Nisan 2017'de oynanan Premier Lig mücadelesinde Tottenham Hotspur, geri düştüğü maçta Dele Alli, Heung-Min Son ve Christian Eriksen'in maçın son dakikalarında attığı gollerle muhteşem bir geri dönüş yaparak maçı kazanıyor.
Kaynak: Dugout