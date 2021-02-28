Tottenham, Bale'ın yıldızlaştığı maçta Burnley'i farklı geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tottenham, Bale'ın yıldızlaştığı maçta Burnley'i farklı geçti

28.02.2021 19:54 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:58
Tottenham, Bale'ın yıldızlaştığı maçta Burnley'i farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta mücadelesinde Tottenham, konuk ettiği Burnley'i 4-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Tottenham, Burnley'i ağırladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele, Tottenham'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. ve 55. dakikada Gareth Bale, 15. dakikada Harry Kane ve 31. dakikada Lucas Moura kaydetti.

2 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Tottenham, puanını 39'a yükseltti ve 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Burnley ise 28 puanla 15. sırada yer buldu.

Tottenham, gelecek hafta Fulham deplasmanına konuk olacak. Burnley ise Leicester'ı ağırlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tottenham, Bale'ın yıldızlaştığı maçta Burnley'i farklı geçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 19:58:24. #1.15#
title