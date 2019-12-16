"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı?

16.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:43

Çiftlik Bank oyunu ile yaklaşık 1 milyar 100 milyonluk vurgun yapan Mehmet Aydın'ın intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan iddiaya göre "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Ukrayna'da polisten kaçmak için kaldığı otelin 27. katından atlayarak intihar etti.

Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Mehmet Aydın'ın intiharıyla veya Ukrayna'da olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

HABERLERİ KİM YAYIYOR

Doğrulanmayan bu iddia akıllara iki farklı senaryoyu getiriyor. İlk senaryoya göre Mehmet Aydın bu haberleri kendisi yayıyor. Bu sayede nerede olduğu hakkında yapılan araştırmaları başka alanlara yönlendirerek izini kaybettirmeye çalıştığı yönünde. İkinci senaryo ise bu söylentileri Çiftlikbank mağdurları yaydığı ihtimali üzerine kurgulanıyor. Bu sayede mağdurlar Mehmet Aydın'ın devamlı olarak gündemde kalmasını ve unutulmaması sağlıyorlar.

Bugüne kadar Mehmet Aydın'ın nerede olduğuna dair sağlıklı bir bilgi ortaya çıkmadı.