Torino - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Torino - Empoli bugün karşı karşıya gelecek. Peki Torino - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Torino- Empoli bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Torino- Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.
TORİNO - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Torino- Empoli karşılaşması 2.12.2021 tarihinde yani bugün saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 'den canlı olarak yayınlanacak.
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