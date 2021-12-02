Torino- Empoli bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Torino- Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

TORİNO - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Torino- Empoli karşılaşması 2.12.2021 tarihinde yani bugün saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 'den canlı olarak yayınlanacak.

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