Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya da geldi! Hatice Kübra gözyaşlarını tutamadı
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Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya da geldi! Hatice Kübra gözyaşlarını tutamadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı. İranlı rakibi Kimia Zenoorin Alizadeh'i 8-6 yenen Hatice, Hakan Reçber'in ardından ikinci madalyayı yakalayınca gözyaşlarına boğuldu.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Tokyo Olimpiyatların'da ikinci madalya da geldi! Hatice Kübra gözyaşlarını tutamadı

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya da geldi! Hatice Kübra gözyaşlarını tutamadı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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