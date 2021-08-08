TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat için son 3 gün
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TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat için son 3 gün

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat için son 3 gün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Şanlıurfa'da satışa sunduğu 54 konut ve 32 iş yerinin açık artırma yöntemi ile satışında son 3 güne girildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Şanlıurfa'da satışa sunduğu 54 konut ve 32 iş yerinin açık artırma yöntemi ile satışında son 3 güne girildi.

Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1.Etap Projesinde inşa edilen konut ve işyerlerini almak isteyenler yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olabilecek. Satışlar, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11.00'de, Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. Açık artırma için başvurular başladı ancak açık artırma gününde de Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru yapılabilecek. Taşınmazlara talip olan alıcıların her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekiyor. İnternet katılımı 11 Ağustos 2021 Saat 11.00 itibari ile sonlanacak. Satışa ilişkin detaylı bilgilerin www.emlakmuzayede.com.tr ve www.toki.gov.tr internet adreslerinde yer aldığı kaydedildi. - ŞANLIURFA

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat için son 3 gün
TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat için son 3 gün
TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat için son 3 gün
TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat için son 3 gün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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