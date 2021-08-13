Token nedir, ne demek? Token ne anlama geliyor? Token Türkçe anlamı nedir?
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Token nedir, ne demek? Token ne anlama geliyor? Token Türkçe anlamı nedir?

Token nedir, ne demek? Token ne anlama geliyor? Token Türkçe anlamı nedir?
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Paribu'da listelenen tokenlardan birisi FB token oldu. Bunun ardından vatandaşlar token ne demek, token nedir araştırmaya başladı. Peki, token ne anlama geliyor? Token ile ilgili bilgiler sizlerle...

Kripto token nedir? Kripto token ne demek? Detaylar sizlerle...

TOKEN NEDİR?

Jeton, gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesnedir. Madenî para yerine kullanılırlar. Madenî paradan farklı olarak, madenî para devlet tarafından basılıp her türlü ürünün satın alınmasında kullanılabilirken, jetonun daha sınırlı bir kullanım alanı vardır ve çoğunlukla bir şirket, grup, dernek ya da şahıs tarafından dağıtılırlar.

Geçmişte ülkelerdeki enflasyona göre kullanımı değişiklik göstermiştir. Para birimi istikrarlı olan ülkelerde ankesörlü telefonlarda genellikle doğrudan madenî para kullanılırken, paranın değerinin istikrarsız olduğu yerlerde umumi telefonlar için jeton kullanımı tercih edilmiştir. Metro sistemlerinde de jeton kullanımı yaygın olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle, pek çok yerde jetonun yerini manyetik ya da akıllı kartlar almıştır.

TOKEN TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Token İngilizce bir kelimedir. Türkçe anlamları "Simge, Jeton, İşaret, Marka" vb. anlamlara gelmektedir.

TOKEN NE DEMEK? KRİPTO TOKEN NEDİR?

Token, Blockchain zincirinde bulunan birim değerdir ve dijital olarak transfer edilebilen varlıklara verilen isimdir. Tokenların kendi blokzincirleri yoktur. Tokenlar var olan bir kripto para biriminin blokzincirine bağımlı olurlar. Tokenlar birim değerdedir. Alınıp satılabilir. Bu değerler oyun içi öğreler, madeni para, puan vb. biçimlerinde olabilir.

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