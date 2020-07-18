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TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle el konulan, aralarında Zaman gazetesi, Yumurcak TV, Cihan Haber Ajansı gibi kuruluşların da bulunduğu 27 adet medya şirketi satılığa çıkardı. TMSF, 27 şirket için toplam 54 milyon TL bedel belirledi.

TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
18.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:20

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aralarında Samanyolu TV, Yumurcak TV, Cihan Haber Ajansı, Taraf ve Burç FM'inde bulunduğu toplam 27 adet medya şirketinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

Evrensel'de yer alan habere göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından "FETÖ"ye ait olduğu iddiasıyla el konulan gazete, televizyon, radyo ve ajanslarının lisans hakları ve teçhizatları satışa çıkarıldı. İhale yoluyla yapılacak satışta 27 kuruluş için toplam 53 milyon bedel belirlendi.

İHALE YOLUYLA SATILACAK

TMSF tarafından yapılan duyuruda; aralarında Samanyolu TV, Yumurcak TV, Cihan Haber Ajansı, Taraf ve Burç FM'inde bulunduğu toplam 27 adet medya şirketinin makine, teçhizat, demirbaş, lisans ve araçlarının ihale yoluyla satışa çıkarılacağı duyuruldu.

YAKLAŞIK 54 MİLYON TL BEDEL BELİRLENDİ

27 medya şirketi için toplam 53 milyon 830 bin lira muhammen bedel öngörüldü. Samanyolu TV için ise 200 bin 900 liralık muhammen bedel biçildi. Listedeki varlıklar için 27 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar teklif verilebilecek. Teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı bildirilecek. Birden fazla teklif verilirse 28 Temmuz 2020 tarihinde 15.00'te TMSF'nin İstanbul adresinde istekliler arasında açık artırma yapılacak.

Söz konusu şirketler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredilmişti.

Haber Yorumları (1)
SEREN CANJ: Gasp
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