TMSF'de devir teslim gerçekleştirildi
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TMSF'de devir teslim gerçekleştirildi

TMSF'de devir teslim gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi eski başkan Muhiddin Gülal'dan devraldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi eski başkan Muhiddin Gülal'dan devraldı.

TMSF'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "TMSF Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi Muhiddin Gülal'dan devraldı." ifadesine yer verildi ve devir teslime ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Fatih Rüştü Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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