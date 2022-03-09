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Tire'de kadınlara yönelik, "Çiftçi Akademisi" kuruldu

AA - Dilek Ayvalı - Ekonomi
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Tire'de kadınlara yönelik,

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadınlara yönelik "Çiftçi Akademisi" kurdu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadınlara yönelik "Çiftçi Akademisi" kurdu.

Akademide, kadın çiftçilere, gıda güvenliği, sağım hijyeni, incir, zeytin ve ipek böceği yetiştiriciliği gibi konularda, kurumun kadın personeli tarafından eğitim veriliyor.

Eğitimler, İlçe Tarım Müdürlüğü binasının yanı sıra ilçeye bağlı Dallık ve Peşrefli mahallerindeki okullarda gerçekleştiriliyor.

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, yaptığı açıklamada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Eğitim veren personeline de teşekkür eden Evran, "İki hafta boyunca sürecek ve geceleri gerçekleşecek olan Kadın Çiftçi Akademisinin ilk eğitimine 95 kadın çiftçi katıldı. Eğitim çok verimli geçti. Personelimizi ve eğitimlere katılan kadınları tebrik ediyorum." dedi.

AA / Dilek Ayvalı - Ekonomi

Hisarcık, Çiftçi, Tarım, Tire, Ekonomi, Haberler

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