Tır geçişinde rekor kırıldı ama yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişinde rekor kırılırken, yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor.