Tır geçişinde rekor kırıldı ama yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor
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Tır geçişinde rekor kırıldı ama yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor

06.12.2020 19:52 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:56
Tır geçişinde rekor kırıldı ama yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişinde rekor kırılırken, yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor.

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişinde rekor kırılırken, yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor.

Son dönemde tır kuyruklarıyla sürekli gündemde olan Sarp Kara Hudut Kapısı'nda geçtiğimiz günlerde günlük 704 tır geçişiyle rekor kırıldı. Hafta sonu pandemi yasağına rağmen ticari hareketlilik sınır kapısında devam ederken, polis ekipleri Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı'na giden yolda denetimlerini sürdürdü.

Hafta sonu pandemi yasakları nedeniyle yörede hareketliliğin azaldığı gözlenirken, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sınır kapısında Mart ayından bu yana yaya ve yolcu geçişleri için yasaklar sürüyor. - ARTVİN

Tır geçişinde rekor kırıldı ama yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor
Tır geçişinde rekor kırıldı ama yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor
Tır geçişinde rekor kırıldı ama yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor
Tır geçişinde rekor kırıldı ama yaya ve yolcu geçişlerinde pandemi nedeniyle yasak devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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