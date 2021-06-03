THY Zonguldak-İstanbul uçuşları başlıyor
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THY Zonguldak-İstanbul uçuşları başlıyor

THY Zonguldak-İstanbul uçuşları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanı'ndan İstanbul seferleri başlayacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanı'ndan İstanbul seferleri başlayacak.

Türk Hava Yolları 17 Haziran'dan itibaren Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 2 gün Zonguldak-İstanbul arası uçuş seferlerine başlayacağını duyurdu.

Ekim ayına kadar devam edecek olan uçuş seferlerinin İstanbul'dan saat 10.00'da, Zonguldak'tan 12.00'da hareket edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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