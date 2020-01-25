: THY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti

25.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 08:26

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından THY'nin ek sefer uygulayacağını açıkladı. Üstün, bilet fiyatının 150 TL'ye sabitleneceğini belirtti. Ancak Üstün'ün bu açıklamalarına sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 300 kişilik uçağın AFAD ve Kızılay ekipleriyle birlikte Elazığ'a ulaşacağını ifade ederken, ''Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız'' dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yahya Üstün'ün bu açıklamalarına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi ve uçuşların ücretsiz olması gerektiğini savundu.

DESTEK VERENLER DE OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları da ücretsiz bilet uygulamasının izdihama yol açacağını belirterek, sabit bilet fiyatının en iyi uygulama olduğunu dile getirdi.

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